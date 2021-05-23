Бесплатная онлайн фонотека

Добро пожаловать на сайт wav-library.net - один из крупнейших русскоязычных порталов для поиска, онлайн прослушивания и загрузки бесплатных аудио файлов. Здесь вы найдете огромную коллекцию высококачественных звуков, шумовых стерео-эффектов, сэмплов и музыки, собранных из открытых источников и представленных в популярных аудио-форматах, таких как WAV (MPEG Layer 3 codec), MP3, OGG. Получите доступ к огромной онлайн фонотеке и загружайте бесплатно понравившиеся аудиофайлы - наша цифровая онлайн-фонотека даст вам всё необходимое для работы со звуком.

Данный сборник будет служить незаменимым инструментом для мастеринга (записи) звука, для создания качественного звукового ряда в любых ваших проектах, как в профессиональной студии, так и на домашнем компьютере.

Представленная коллекция звуков может применяется на радио, в кино, театре, музыке, анимации, а так же при разработке компьютерных и мобильных приложений, игр, видео и для создания качественного звукового ряда в любых других проектах.

Наши звуки подойдут для видеомонтажа и создания трейлеров, для написании музыки и озвучивания театральных постановок, для оснащения звуковыми эффектами игр, фильмов и анимации, для рекламных роликов и видео на YouTube, для музыкальных заставок и презентаций, в сценах КВН, мобильных приложениях и т.д. Наши звуки, шумовые эффекты и фрагменты музыки могут быть использованы в качестве мелодии звонка для телефона, или в качестве сигнала на СМС.

Этот сайт сделан в первую очередь для музыкантов, композиторов, продюсеров, видео блогеров, звукорежиссеров и диджеев, а также для людей работающих с видео и анимацией, которым нужны качественные и всесторонние аудио материалы на любой вкус. Наш сайт для всех, кто работает со звуком, аудио файлами, кто сочиняет и записывает музыку - ищите, слушайте онлайн и скачивайте бесплатно самые лучшие аудио файлы с нашей фонотеки!