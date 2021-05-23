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Библиотека звуков Wav-library.net
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Бесплатная онлайн фонотека

Библиотека звуков

Добро пожаловать на сайт wav-library.net - один из крупнейших русскоязычных порталов для поиска, онлайн прослушивания и загрузки бесплатных аудио файлов. Здесь вы найдете огромную коллекцию высококачественных звуков, шумовых стерео-эффектов, сэмплов и музыки, собранных из открытых источников и представленных в популярных аудио-форматах, таких как WAV (MPEG Layer 3 codec), MP3, OGG. Получите доступ к огромной онлайн фонотеке и загружайте бесплатно понравившиеся аудиофайлы - наша цифровая онлайн-фонотека даст вам всё необходимое для работы со звуком.

Для чего?

Данный сборник будет служить незаменимым инструментом для мастеринга (записи) звука, для создания качественного звукового ряда в любых ваших проектах, как в профессиональной студии, так и на домашнем компьютере.

Представленная коллекция звуков может применяется на радио, в кино, театре, музыке, анимации, а так же при разработке компьютерных и мобильных приложений, игр, видео и для создания качественного звукового ряда в любых других проектах.

Библиотека звуков

Наши звуки подойдут для видеомонтажа и создания трейлеров, для написании музыки и озвучивания театральных постановок, для оснащения звуковыми эффектами игр, фильмов и анимации, для рекламных роликов и видео на YouTube, для музыкальных заставок и презентаций, в сценах КВН, мобильных приложениях и т.д. Наши звуки, шумовые эффекты и фрагменты музыки могут быть использованы в качестве мелодии звонка для телефона, или в качестве сигнала на СМС.

Для кого?

Этот сайт сделан в первую очередь для музыкантов, композиторов, продюсеров, видео блогеров, звукорежиссеров и диджеев, а также для людей работающих с видео и анимацией, которым нужны качественные и всесторонние аудио материалы на любой вкус. Наш сайт для всех, кто работает со звуком, аудио файлами, кто сочиняет и записывает музыку - ищите, слушайте онлайн и скачивайте бесплатно самые лучшие аудио файлы с нашей фонотеки!

Распечатка чека на весах - звук mp3 скачать
album Магазины, торговля
downloading 2
headphones 448
168.03 Кб
star 0.0
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2021-05-23

Лазерная пушка: стрельба короткой очередью - звук mp3 скачать
album Электронное оружие
downloading 3
headphones 429
254.56 Кб
star 0.0
image
2021-05-23

Лазерная пушка: одиночные выстрелы - звук mp3 скачать
album Электронное оружие
downloading 3
headphones 456
215.38 Кб
star 0.0
image
2021-05-23

Движение механического робота в тонелле - звук mp3 скачать
album Фантастика, Sci-fi
downloading 2
headphones 395
259.45 Кб
star 0.0
image
2021-05-23

Скрежет металла по дереву - звук mp3 скачать
album Металл
downloading 5
headphones 411
148.03 Кб
star 0.0
image
2021-05-23

Шум и гул холодильника, работа большого компрессора - звук mp3 скачать
album Приборы и техника
downloading 4
headphones 374
0.98 Мб
star 0.0
image
2021-05-23

Звук отдаленного раската грома - mp3 файл скачать
album Гроза, раскаты грома
downloading 7
headphones 415
851.73 Кб
star 0.0
image
2021-05-23

Взлёт ракеты Дельта-3 (Delta III), американский ракета-носитель - звук mp3 скачать
album Космический транспорт
downloading 2
headphones 402
485.57 Кб
star 0.0
image
2021-05-23

Звук отдаленного грохота (громыхание, рокот, раскат) - mp3 файл скачать
album Фантастика, Sci-fi
downloading 5
headphones 409
580.30 Кб
star 0.0
image
2021-05-23

Погода: сильный дождь по твердой поверхности, ливень (версия 2) - звук mp3 скачать
album Дождь, шум дождя
downloading 4
headphones 392
1.44 Мб
star 0.0
image
2021-05-23

Звуковые эффекты:

Эффект большого взрыва (4) - звук mp3 скачать
Эффект нарастания, или ускорения (2) - звук mp3 скачать
Аудио эффект вибрации - звук mp3 скачать
Бас: эффект падения или замедления - звук mp3 скачать
Музыкальный эффект Ambient - звук wav скачать
Эффект задержки (дергающийся звук) - mp3 файл скачать
Эффект обратной связи (Feedback) - звук mp3 скачать
Звук трансформера - mp3 файл скачать
Взмах (3) - звук mp3 скачать
Фантастический свист (3) - звук mp3 скачать
Звук гитары с эффектом Wah-Wah - mp3 файл скачать
Эффект пролета, или перехода (9) - звук mp3 скачать

Новые записи на сайте:

Распечатка чека на весах - звук mp3 скачать
Лазерная пушка: стрельба короткой очередью - звук mp3 скачать
Лазерная пушка: одиночные выстрелы - звук mp3 скачать
Движение механического робота в тонелле - звук mp3 скачать
Скрежет металла по дереву - звук mp3 скачать
Шум и гул холодильника, работа большого компрессора - звук mp3 скачать
Звук отдаленного раската грома - mp3 файл скачать
Взлёт ракеты Дельта-3 (Delta III), американский ракета-носитель - звук mp3 скачать
Звук отдаленного грохота (громыхание, рокот, раскат) - mp3 файл скачать
Погода: сильный дождь по твердой поверхности, ливень (версия 2) - звук mp3 скачать
Дождь, крыша: струйка воды стекает по желобу - звук mp3 скачать
Погода: сильный дождь по твердой поверхности, ливень - звук mp3 скачать

Для саундтрека:

Звук для саундтрека: Челеста, Celeste (вариант 2)
Звук для экшн-сцены: Фортепиано (4)
Звук для саундтрека: Скрипка, Violin (4)
Средневековая мелодия для саундтрека в стиле Бас Спиккато (3)
Аудио сэмпл для саундтрека - Барабанная дробь (2)
Аудио сэмпл для саундтрека - Пение хора (нарастание)
Средневековая мелодия для саундтрека в стиле Бас Спиккато (2)
Аудио сэмпл для саундтрека - Басовый и малый барабан (Bass Drum Snare)
Звук для драматической сцены - Виола (4)
Звук для саундтрека: Горн, Рожок (Horn)
Литавры (3): звук для средневековой сцены
Звук для драматической сцены - Фортепиано (2)